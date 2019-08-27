Победители всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» проходят стажировку в крупных российских компаниях.

Один из призеров — Максим Москаленко — студент Краснодарского вуза — после конкурса был приглашен продолжить обучение в университете имени Баумана, а сейчас стажируется в Петербурге в специальном инжиниринговом центре на базе политехнического университета.

«Когда я прошел олимпиаду, я увидел эту компанию в списке предложенных, счастью не было предела. Подал заявку, подождал, мне ответили, прошел собеседование и меня пригласили на стажировку», — сказал призер олимпиады «Я — профессионал» Максим Москаленко.

Олимпиада «Я — профессионал» — масштабная образовательная программа для поддержки талантливых студентов — карьерный лифт для лучших. Победителям гарантировано обучение в ведущих вузах страны и работа в крупных компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал» приняли участие более полумиллиона студентов.