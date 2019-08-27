Известная российская телеведущая Алена Кравец похвасталась перед подписчиками «обновкой». Светская львица разместила в Instagram видео, на котором выбирает себе кольцо с бриллиантом. После долгого общения с экспертом-геммологом звезда все-таки остановила свой выбор на украшении с камнем стоимостью 11 миллионов рублей.

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« Любви, заботы и бриллиантов много не бывает. Пусть ваши мужчины всегда вас балуют и ценят », — подписала пост знаменитость.

Instagram @kravetsalena

Алена Кравец уверена, если молодой человек любит свою девушку, он должен ее баловать. Однако знаменитость не рассказала поклонникам, кто одарил ее столь ценным подарком.

В комментариях к публикации Алены Кравец женщины не смогли порадоваться за любимицу — уж слишком легко, по их мнению, ей досталось колечко, которое, возможно, никогда не сможет позволить себе среднестатистическая русская девушка. Фолловеры принялись искать изъяны в кумире и, конечно же, нашли.

«Нарощенные ногти, кривые»;

«Ужасные руки!»

«Маникюр давно пора бы свежий иметь. Как же у такой дивы могут быть такие отросшие ногти?» — позлословили завистники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Кравец размышляет над новой фотосессией для мужского журнала.