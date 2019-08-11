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  4. «Соглашаться или нет?»: Алена Кравец размышляет над новой фотосессией

«Соглашаться или нет?»: Алена Кравец размышляет над новой фотосессией

, 3:49 Фото 53

Российская модель попросила совета у своих подписчиков в сети.

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Фото, видео : Instagram @kravetsalena

Российская модель Алена Кравец на своей странице в Instagram попросила совета у подписчиков — стоит ли ей соглашаться на очередную фотосессию для глянцевого мужского журнала.

«Поступило предложение от главного редактора глянцевого мужского издания вновь отсняться для их издания на обложку. Вот думаю, соглашаться или нет? Как вы думаете?» — размышляет Алена Кравец.

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34-летняя знаменитость отмечает, что она через три месяца после рождения дочери уже во всю снималась для журналов и участвовала в показах на подиуме и, по мнению Кравец, подобные мероприятия являются хорошим стимулом для того, чтобы быстро привести себя в норму и выглядеть на все 100%.

Instagram @kravetsalena

Большинство подписчиков модели в комментариях ответили, что ей, конечно же, стоит принять предложение о съемке. По мнению пользователей, Алена Кравец обладает идеальной фигурой и является очень красивой девушкой.

«Пример идеальной фигуры, красивой и уверенной в себе девушки. На то она и женская красота»

«Однозначно, да! Если есть что показать, почему нет?»

«Обязательно сниматься, да так, что б всем на зависть!»

«Если не вам сниматься, то кому? С такой внешностью и фигурой! Вы красотка», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кравец связывает смерть Аллы Вербер с криминалом. По мнению актрисы, fashion-директора ЦУМа могли «ликвидировать» из-за больших денег.

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