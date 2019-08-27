Певица Сати Казанова смутила поклонников странным, на их взгляд, украшением. Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором она запечатлена в аксессуаре на восточный манер, закрывающем все лицо.

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В подписи к кадрам Казанова рассказала, что в детстве ей больше всего нравилась сказка про Шахерезаду.

«Красивая. Мудрая. Загадочная. Сильная. Смелая. Эти качества меня привлекали и до сих пор нахожу их эталонными», — написала певица.

Подписчики Сати Казановой, в свою очередь, обратили внимание не на текст, а на украшение.

«С аксессуаром перебор, на люстру похоже», — прокомментировал один из них, на что артистка ответила, что о вкусах не спорят.

Однако пользователь продолжил высказывать мнение, заявив, что автору аксессуара при его изготовлении стоило бы использовать более мелкие детали, например, стеклярус и бисер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отдыхе Казановой в Греции.