В Саратове новый международный аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс.

Утром 20 августа там приземлился самолет из Москвы, который доставил почти две сотни пассажиров. Эта воздушная гавань стала второй в истории современной России, построенной с нуля.

Существовавший ранее аэропорт был открыт почти 90 лет назад и попросту устарел. «Гагарин» же это — три километра суперсовременной взлетно-посадочной полосы и красивейший терминал площадью более 23 тысяч квадратных метров.

При этом рядом автомагистраль, железная дорога, специальные электрички, то есть добраться до него можно без проблем.

Новая воздушная гавань способна принять около миллиона пассажиров в год.

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