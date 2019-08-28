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Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело после избиения в «Крестах»

, 1:25 Эфирная новость 29

В начале августа появилась видеозапись, где так называемые активисты из числа арестантов по указанию администрации битами пытают осужденного.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru

Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников петербургского СИЗО «Кресты» после избиения там заключенного. История нашумевшая. В начале августа появилась видеозапись, где так называемые активисты из числа арестантов по указанию администрации битами пытают осужденного. Прокуроры провели проверку и выявили серьезные нарушения.

«Одно из наиболее серьезных — это перевод гражданина, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся граждане, имевшие ранее судимости. Речь как раз о том самом заключенном под стражу, которого можно было видеть на съемке, которого били сокамерники. Это противоречащий закону перевод был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной

Ранее «Кресты» проверила комиссия ФСИН. Как сообщал ранее 5-tv.ru, трое сотрудников СИЗО были уволены, еще 20 — привлечены к дисциплинарной ответственности.

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