Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело после избиения в «Крестах»

Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников петербургского СИЗО «Кресты» после избиения там заключенного. История нашумевшая. В начале августа появилась видеозапись, где так называемые активисты из числа арестантов по указанию администрации битами пытают осужденного. Прокуроры провели проверку и выявили серьезные нарушения.

«Одно из наиболее серьезных — это перевод гражданина, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся граждане, имевшие ранее судимости. Речь как раз о том самом заключенном под стражу, которого можно было видеть на съемке, которого били сокамерники. Это противоречащий закону перевод был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной

Ранее «Кресты» проверила комиссия ФСИН. Как сообщал ранее 5-tv.ru, трое сотрудников СИЗО были уволены, еще 20 — привлечены к дисциплинарной ответственности.