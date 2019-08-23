Трое сотрудников СИЗО «Кресты-2» в Петербурге уволены по итогам проверки

По итогам проверки в петербургском СИЗО-1 «Кресты-2», проведенной после распространившейся в сети информации о случаях применения физической силы к заключенным, трое сотрудников изолятора уволены и 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник пресс-бюро ФСИН России.

Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний начали проверку в СИЗО-1 после публикации в сети кадров, на которых якобы избивают обвиняемых и подозреваемых, находящихся в тюремном заключении. Как сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, драка в «Крестах», видео с которой попало в интернет, возникла из-за сигарет, сотрудников службы исполнения наказаний в камере в этот момент не было.