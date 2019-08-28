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  4. Гиды Петербурга объединились для борьбы с карманниками

Гиды Петербурга объединились для борьбы с карманниками

, 9:05 Эфирная новость 65

Экскурсоводы просят власти защитить туристов от мошенников. Например, вернуть полицейских, которые раньше охраняли все музеи.

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Фото, видео : Arno Burgi / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Гиды Петербурга объединились для борьбы с карманниками, которые поджидают туристов в знаковых местах Северной столицы.

Экскурсоводы создают специальные закрытые группы в соцсетях, где публикуют фотографии и приметы тех, кого подозревают в воровстве.

Вот так это выглядит. Мы закрыли часть информации — ведь обвинить напрямую до решения суда — значит нарушить закон, а официальный путь от преступления до наказания очень долог, а в случае с иностранными гостями, порой невозможен. Почему так разбирался Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании.

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