  1. Пятый канал
  4. Видео: Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

Видео: Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

, 21:58 Эфирная новость 332

Супруги несколько лет прочесывали земли королевства с металлоискателями в руках и, наконец, им улыбнулась удача.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / Uwe Anspach, 5-tv.ru

В Великобритании нашли самый большой за всю историю страны клад. Удача улыбнулась английской семейной паре на полях графства Сомерсет.

Они несколько лет прочесывали земли королевства с металлоискателями в руках. И наконец — обнаружили две с половиной тысячи редких серебряных монет. Эти деньги были в ходу в эпоху Гарольда Второго, который правил в середине XI века.

Монеты уже прошли экспертизу в Лондоне. Их оценили в пять миллионов фунтов стерлингов. Это около 400 миллионов рублей.

Сейчас супруги решают, как поступить с находкой: продать монеты музею или выставить на аукцион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму туристы нашли записку, оставленную 40 лет назад жителем Омска.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +13°
65.97
0.37 73.40
0.78
Гороскоп на 26 августа: Козероги, вас ожидают гости из прошлого!

Последние новости

23:11
Креста не будет: Покрас Лампас решил совместно с горожанами изменить концепцию
22:56
Игорь Крутой отпраздновал 65-летие на конкурсе «Новая волна» в Сочи — видео
22:42
Считанные часы остаются до повторной стыковки «Союз МС-14» с «Федором» на борту
22:28
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
22:14
Собчак сформулировала, чего больше всего не любит в людях «наш народ»
21:58
Видео: Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

Сейчас читают

Видео: Владелец уникальной суперяхты «Черная жемчужина» впервые показал ее журналистам
Пластический хирург считает, что у Марины Хлебниковой птоз лица
«Она мне по-прежнему не нравится»: Пригожин невзлюбил избранницу сына Валерии

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги