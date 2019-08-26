Видео: Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

В Великобритании нашли самый большой за всю историю страны клад. Удача улыбнулась английской семейной паре на полях графства Сомерсет.

Они несколько лет прочесывали земли королевства с металлоискателями в руках. И наконец — обнаружили две с половиной тысячи редких серебряных монет. Эти деньги были в ходу в эпоху Гарольда Второго, который правил в середине XI века.

Монеты уже прошли экспертизу в Лондоне. Их оценили в пять миллионов фунтов стерлингов. Это около 400 миллионов рублей.

Сейчас супруги решают, как поступить с находкой: продать монеты музею или выставить на аукцион.

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