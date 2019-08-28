Неожиданно! У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочка

Звезда отечественного кинематографа Эммануил Виторган удивил подписчиков в Instagram неожиданной новостью. 79-летний актер вновь стал отцом. Виторган опубликовал фото, на котором он запечатлен с супругой Ириной Млодик, полуторагодовалой дочерью Этель и младенцем.
«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька… КЛАРОЧКА!» — написал артист.
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Новость о том, что в семье Эммануила Виторгана появилась еще одна девочка, стало полной неожиданностью для поклонников. Пара не сообщала, что хочет еще одного ребенка. Недавно они отдыхали на море с Этель, и фанаты совершенно не подозревали, что актер станет отцом вновь.
Тем не менее поклонники обрадовались этой новости и стали поздравлять семью с пополнением.
«Какая прелесть. Вы просто уникальные, поздравляю вас от всей души»;
«Ничего себе. Будьте здоровы»;
«Очень приятная новость. Здоровья вам и всех благ»;
«Какие же вы смелые, молодцы!» — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Виторган-старший показал фото полуторагодовалой дочери Этель.