На спикера Рады Парубия заведено дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия заведено уголовное дело. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича.

Парубия проверят на причастность к массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, Портнов утверждает, что чиновник причастен к «теракту» — он запугивал людей при помощи оружия, поджогов и взрывов. Также депутат обвиняется в незаконном использовании оружия — предположительно, Парубий приобрел, хранил, носил, использовал и даже передавал огнестрельное оружие без необходимого разрешения.

Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки», цитирует Портнова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Спикер Верховной рады Парубий пришел на выборы без паспорта.