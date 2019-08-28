Хлопок бытового газа обрушил подъезд жилого дома под Львовом. Трагедия произошла в городе Дрогобыч в ночь на 28 августа.

Как сообщает полиция, обрушилась одна из секций дома 101 по улице Грушевского. На данный момент известно о двоих погибших, личность которых устанавливается, и семи пострадавших — в том числе четверых несовершеннолетних.

По данным правоохранительных органов, сейчас в больнице находятся две женщины в возрасте 39 лет и 41 года, 19-летний юноша, шестилетний мальчик и девочки 9, 12 и 17 лет. На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Фото: двое погибли, семеро пострадали при обрушении подъезда под Львовом 1/4 2/4 3/4 4/4

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