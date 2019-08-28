В Госдепе США назвали условия для возвращения России в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условия возвращения России в состав G8. Сейчас клуб существует в формате «большой семерки».

Волкер напомнил — из G8 Россия была исключена ввиду «аннексии Крыма». По словам политика, теперь необходимо сделать так, чтобы «все вернулось обратно» и полуостров снова был передан Украине.

«Это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — приводит слова спецпредставителя США «Экономика сегодня».

При этом, как сообщал ранее 5-tv.ru, в настоящее время обсуждается вопрос участия России в саммите «большой семерки» в США в 2020 году. Инициатором идеи стал французский президент Эммануэль Макрон. Американский лидер Дональд Трамп высказался в поддержку этой инициативы.