Видео: Дюжина истребителей СУ-34 села на строящуюся автотрассу в Татарстане

Действовать в режиме чрезвычайной ситуации учатся военные летчики. На территории Центрального военного округа проходят учений по материально-техническому обеспечению. В среду, 28 августа, сразу двенадцать истребителей Су-34 и два транспортных Ан-26 отработали экстренную посадку на строящуюся трассу «Европа — Западный Китай» в Татарстане. Рядом с ней развернули полевой аэродром со складами боеприпасов, горючего и вся необходимая аэродромная инфраструктура.

Военные испытали и новую автоматизированную топливную систему. Благодаря ей одновременно могут заправляться шесть самолетов. Причем за рекордные десять минут. После этого самолеты успешно совершили взлет с автодороги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об учениях в Арктике, где силы Северного флота, ВДВ и части Центрального военного округа отработали взаимодействие в условиях Крайнего Севера.