  1. Пятый канал
  4. Видео: Дюжина истребителей СУ-34 села на строящуюся автотрассу в Татарстане

Видео: Дюжина истребителей СУ-34 села на строящуюся автотрассу в Татарстане

, 21:40 Эфирная новость 48

Летчики отрабатывали экстренную посадку в условиях чрезвычайной ситуации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Действовать в режиме чрезвычайной ситуации учатся военные летчики. На территории Центрального военного округа проходят учений по материально-техническому обеспечению. В среду, 28 августа, сразу двенадцать истребителей Су-34 и два транспортных Ан-26 отработали экстренную посадку на строящуюся трассу «Европа — Западный Китай» в Татарстане. Рядом с ней развернули полевой аэродром со складами боеприпасов, горючего и вся необходимая аэродромная инфраструктура.

Военные испытали и новую автоматизированную топливную систему. Благодаря ей одновременно могут заправляться шесть самолетов. Причем за рекордные десять минут. После этого самолеты успешно совершили взлет с автодороги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об учениях в Арктике, где силы Северного флота, ВДВ и части Центрального военного округа отработали взаимодействие в условиях Крайнего Севера.

Читайте также

+20° Днём +24°
Ночью +12°
66.41
0.15 73.66
0.05
Гороскоп на 28 августа: Козерог, выйдете из тьмы в свет!

Последние новости

22:06
«Красотки!»: Ирина Шейк с мамой ужинают на побережье
21:40
Видео: Дюжина истребителей СУ-34 села на строящуюся автотрассу в Татарстане
21:23
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
21:03
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре
20:54
Зеленский предложил США присоединиться к «нормандскому формату»
20:43
«Бывшая» Тимати легла в клинику из-за чрезмерной худобы — фото

Сейчас читают

Эммануил Виторган и его супруга вновь стали счастливыми родителями
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин прогулялись по центру Москвы, держась за руки
Лере Кудрявцевой вызвали скорую на вечеринке в Сочи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги