Военные учения успешно завершились в Арктике

На Таймыре завершились совместные тактические учения сил Северного флота, ВДВ и частей Центрального военного округа. На маневрах отработали взаимодействие разных родов войск в условиях Крайнего Севера. В частности — по отражению атаки террористов на крупный промышленный объект. Первое с чем пришлось столкнуться условному противнику — массированный удар нашей ракетной артиллерии.

А после удара авиации в дело вступили десантники. Бойцы высадились из вертолетов и окружили диверсантов. Командующий Северным Флотом Александр Моисеев оценил итоги учений на «отлично».