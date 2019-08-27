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  4. Военные учения успешно завершились в Арктике

Военные учения успешно завершились в Арктике

, 7:37 Эфирная новость 22

На маневрах отработали взаимодействие разных родов войск в условиях Крайнего Севера.

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Фото, видео : 5-tv.ru

На Таймыре завершились совместные тактические учения сил Северного флота, ВДВ и частей Центрального военного округа. На маневрах отработали взаимодействие разных родов войск в условиях Крайнего Севера. В частности — по отражению атаки террористов на крупный промышленный объект. Первое с чем пришлось столкнуться условному противнику — массированный удар нашей ракетной артиллерии.

А после удара авиации в дело вступили десантники. Бойцы высадились из вертолетов и окружили диверсантов. Командующий Северным Флотом Александр Моисеев оценил итоги учений на «отлично».

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