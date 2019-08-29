Тизер сериала «Новый папа» с раздетым Джудом Лоу появился в сети

Тизер сериала «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли появился в сети. Работа над ним продолжается, поэтому точная дата выхода на экраны пока не называется. Известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.

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«Новый папа» — продолжение истории о молодом понтифике Ленни Белардо, которая была рассказана в предыдущем сезоне под названием «Молодой папа». По сюжету нового тизера, Джуд Лоу в роли понтифика в одних плавках совершает променад по «райскому» пляжу. При этом «Молодой папа» завершился на моменте, когда Белардо становится плохо во время проповеди, так что данный «божественный» антураж может намекать на его кончину.

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