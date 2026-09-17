Склад фонда Елены Зеленской сгорел в Киеве

В Киеве полностью сгорел склад Фонда Елены Зеленской. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Сегодня утром в результате российского нападения наш склад в Киев был полностью разрушен. Он был полностью сожжен. Самое главное, что никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Огонь уничтожил генераторы, бытовую технику, ноутбуки, планшеты, электронные книги и медицинское оборудование.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, буквально за несколько часов до этого на Украине сгорел склад студии «Квартал 95», одним из основателей которой является глава киевского режима Владимир Зеленский. Пожар уничтожил декорации и костюмы, которые использовались на концертах и съемках. На складе хранились декорации и костюмы, которые труппа использовала на протяжении двух десятилетий — на концертах, а также при съемках шоу, фильмов и сериалов. Студия также опубликовала снимки горящего здания, предоставленные украинской службой по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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