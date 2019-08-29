Петров и Бурунов из сериала «Полицейский с Рублевки» женятся

В сети появились слухи о том, что звезды телесериала «Полицейский с Рублевки» — Александр Петров и Сергей Бурунов — скоро женятся. Источники утверждают — популярные артисты не только решились на серьезный шаг, но и планируют сыграть свадьбы в одно время.

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30-летнего Александра Петрова можно по праву назвать одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса. Журнал Forbes оценил заработок актера за 2018 год в 166 миллионов рублей. Правда, многие считают, что артиста уже «окольцевала» юная актриса Стася Милославская, на которой он якобы и собирается жениться. Вот только свой бурно развивающийся роман никто из знаменитостей до сих пор так и не подтвердил.

Близкие 42-летнего Сергея Бурунова также утверждают — актер нашел вторую половинку и готов сыграть пышную свадьбу. Правда, личность невесты звезды до сих пор остается для всех загадкой.

« Сергей пережил сложный период безденежья и уже в зрелом возрасте получил все, о чем только может мечтать актер. Наконец, он счастлив и в личной жизни. Нет, она не актриса — никакого отношения к нашей киношной сфере она не имеет. Девушка обычной земной профессии. Сергей даже на премьеры и концерты ходит один, фотографируется один — не хочет, чтобы искали, обсуждали, кто его подруга », — поделился инсайдер.

Однако PR-директор актера Сергея Бурунова — Анастасия Сайфулина — утверждает, что никакой свадьбы не будет. Актер и вовсе не стал комментировать предполагаемую женитьбу. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появился трейлер нового фильма «Полицейский с Рублевки».