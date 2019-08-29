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Американская гонщица погибла, пытаясь разогнаться до 996 километров в час

, 8:33 Видео 82

Телеведущая и звезда автогонок Джесси Комбс ушла из жизни в 39 лет.

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Фото, видео : Instagram @thejessicombs

Американская телеведущая и звезда автогонок Джесси Комбс погибла при попытке разогнаться до 996 километров в час и побить собственный рекорд. Трагедия произошла во вторник, 27 августа. Об этом сообщает «Российская газета».

За несколько дней до смертельной аварии 39-летняя Джесси Комбс рассказала в соцсетях, что планирует установить новый мировой рекорд среди женщин-гонщиц. Однако задуманному не суждено было сбыться. На дне сухого озера в пустыне Алворда в штате Орегон случилось несчастье. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Джесси Комбс называли самой быстрой в мире среди женщин «на колесах». Три года назад знаменитость установила новый мировой рекорд и разогналась на болиде до 769 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский.

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