«Рабочие моменты»: Секретарь Киркорова оправдала певца, обматерившего персонал «Новой волны»

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова прокомментировала перепалку, которая произошла между певцом и организаторами фестиваля «Новая волна». В беседе с 5-tv.ru Екатерина Успенская объяснила, что попавший на видео фрагмент разговора не был частью серьезной ссоры.
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Женщина объяснила, что премьерное выступление сопровождалось сценическим номером, который был весьма сложным в техническом исполнении. Поэтому было крайне важно отрепетировать его со включенными камерами, которые транслируют изображение на экраны рядом со сценой — чтобы понять, как именно выглядит кадр и при необходимости внести корректировки. Однако в репетиционном процессе произошла заминка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филип Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» во время репетиции.