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«Рабочие моменты»: Секретарь Киркорова оправдала певца, обматерившего персонал «Новой волны»

, 10:43 Эксклюзивное интервью 7 782

Король российской поп-эстрады нецензурно высказался в адрес организаторов фестиваля.

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Фото, видео : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова прокомментировала перепалку, которая произошла между певцом и организаторами фестиваля «Новая волна». В беседе с 5-tv.ru Екатерина Успенская объяснила, что попавший на видео фрагмент разговора не был частью серьезной ссоры.

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«У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были — премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру», — сообщила Успенская.

Женщина объяснила, что премьерное выступление сопровождалось сценическим номером, который был весьма сложным в техническом исполнении. Поэтому было крайне важно отрепетировать его со включенными камерами, которые транслируют изображение на экраны рядом со сценой — чтобы понять, как именно выглядит кадр и при необходимости внести корректировки. Однако в репетиционном процессе произошла заминка.

«Получилась какая-то ошибка во времени. Но все отрепетировано. И организаторы, и артист довольны результатом», подвела итог пресс-секретарь Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филип Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» во время репетиции.

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