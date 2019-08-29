Любовь Соболь сообщила о нападении

Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила на своей странице в Twitter о нападении на нее неизвестных людей в Москве.

Twitter @SobolLubov

По ее словам, инцидент произошел в четверг, 29 августа, у подъезда ее дома. Злоумышленник облил Соболь «какой-то грязью», когда она садилась в автомобиль такси.

Twitter @SobolLubov

Она также добавила, что все происходящее снимал на камеру мобильного телефона некий юноша.

В августе Любовь Соболь была оштрафована за участие и призывы к участию в незаконных митингах в Москве. Ранее московский ЦИК не зарегистрировал ее как кандидата в депутаты Мосгордумы из-за нарушений при сборе подписей потенциальных избирателей.