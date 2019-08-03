Любовь Соболь оштрафована столичным судом на 300 тысяч рублей

Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь Щербинским районным судом Москвы оштрафована на 300 тысяч рублей. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает РЕН ТВ.

В отношении Соболь был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 части 8 КОАП РФ — «Повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Согласно законодательству РФ наказание по ней штраф, обязательные работы или административный арест до 30 суток.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Любовь Соболь была задержана днем в Москве в тот момент, когда она направлялась на несанкционированную акцию, одним из организаторов которой она является. Также она была в числе организаторов несогласованных митингов 14 и 27 июля 2019 года.

Столичная полиция заранее предупреждала граждан о незаконности проведения подобных мероприятий и об отвественности за участие в ней. Всего за нарушения правопорядка заержано около 600 человек.