  1. Пятый канал
  4. Пиарщик Бари Алибасова заявил, что представитель «Крота» не явился в суд

Пиарщик Бари Алибасова заявил, что представитель «Крота» не явился в суд

, 16:45 Фото 57

Адвокат продюсера обнаружил ошибку в судебных документах.

Фото : АГН Москва / www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 97

Представитель производителя средства для прочистки сантехники «Крот. Чистые трубы» не пришел на заседание по иску продюсера Бари Алибасова, а «Ашан» привлек в качестве соответчика «Ингосстрах» и подал ходатайство с ошибками. Об этом заявил PR-директор мэтра отечественной поп-музыки Вадим Горжанкин со ссылкой на адвоката Андрея Комиссарова, представляющего интересы продюсера.

В Пресненском районном суде Москвы в четверг, 29 августа, состоялась беседа сторон по иску Алибасова, а следующая встреча назначена на 12 сентября.

Как обратил внимание адвокат Андрей Комиссаров, в ходатайстве ООО «Ашан» обнаружены ошибки в первом абзаце документа. По его мнению, если юристы компании так небрежно относятся к составлению судебных документов, то, вполне возможно, что они также относятся к проверке документов на товар, который реализуют.

5-tv.ru

8 августа Бари Алибасов подал в суд на производителя «Крота». Продюсер, переживший отравление ядохимикатом, требует 100 миллионов рублей. В 150-страничном заявлении, к которому приобщены результаты ряда экспертиз, защита Алибасова винит компанию в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми. Ущерб здоровью Алибасова в иске оценен в 15 миллионов рублей, а моральный ущерб — в 85 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 97
23 авг
«После реанимации чебуреки?!» Бари Алибасов удивил соцсети снимком из ресторана
8 авг
«Проблемы с головой?!» Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
31 июл
«С финансами не ахти»: Сколько зарабатывает Алибасов на самом деле
28 июл
«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной
28 июл
Сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез
27 июл
«Сильно похудел»: PR-директор Алибасова рассказал об ухудшении здоровья продюсера
17 июл
Бари Алибасов набросился с кулаками на подругу в эфире шоу
12 июл
Алибасов предъявил свои таблетки после скандала на телешоу — видео
11 июл
«Предлог надо придумать»: детали инсценировки отравления Бари Алибасова
6 июл
«Бабла срубил!»: Бари Алибасова уличили во лжи с отравлением, когда тот показал свой обед

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

18:03
«Я иду искать»: В России началась премьера триллера о знакомстве с родителями жениха
17:54
У родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны
17:48
Парик или нет? Екатерина Варнава озадачила подписчиков новой прической — фото
17:31
Видео: Российские пилоты впервые написали текст на небе облаками из масла
17:19
Самая юная суперзвезда современности Билли Айлиш заговорила по-русски
17:07
Открытая форма туберкулеза выявлена у повара детсада в Петербурге

Сейчас читают

«Не запойный!»: Друг погибшего актера Числова об алкоголизме, ВИЧ и наследстве
«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова
«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина выходки Киркорова на «Новой волне»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги