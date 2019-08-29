Пиарщик Бари Алибасова заявил, что представитель «Крота» не явился в суд

Представитель производителя средства для прочистки сантехники «Крот. Чистые трубы» не пришел на заседание по иску продюсера Бари Алибасова, а «Ашан» привлек в качестве соответчика «Ингосстрах» и подал ходатайство с ошибками. Об этом заявил PR-директор мэтра отечественной поп-музыки Вадим Горжанкин со ссылкой на адвоката Андрея Комиссарова, представляющего интересы продюсера.

В Пресненском районном суде Москвы в четверг, 29 августа, состоялась беседа сторон по иску Алибасова, а следующая встреча назначена на 12 сентября.

Как обратил внимание адвокат Андрей Комиссаров, в ходатайстве ООО «Ашан» обнаружены ошибки в первом абзаце документа. По его мнению, если юристы компании так небрежно относятся к составлению судебных документов, то, вполне возможно, что они также относятся к проверке документов на товар, который реализуют.

5-tv.ru

8 августа Бари Алибасов подал в суд на производителя «Крота». Продюсер, переживший отравление ядохимикатом, требует 100 миллионов рублей. В 150-страничном заявлении, к которому приобщены результаты ряда экспертиз, защита Алибасова винит компанию в производстве и продаже чистящих средств в упаковках, напоминающих упаковки пищевых продуктов, и без пробок, которые не могут быть случайно открыты детьми и пожилыми людьми. Ущерб здоровью Алибасова в иске оценен в 15 миллионов рублей, а моральный ущерб — в 85 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.