«Проблемы с головой?!» Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

В июне 2019 года Бари Алибасов случайно выпил химическое средство «Крот». Теперь шоумен подал в суд иск против производителя прочистки труб и гипермаркета «Ашан». Знаменитость требует за испорченное здоровье 100 миллионов рублей.

«Одна ягодица»: Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции — видео

Некоторые до сих пор сомневаются в правдивости слов Бари Алибасова и подозревают его в спланированной рекламной компании. Продюсер отечественной группы «На-на» яростно опровергает подобные слухи.

«У вас у всех такие проблемы с головой?! Вы готовы выпить яд ради пиара?» — задает резонный вопрос знаменитость.

Бари Алибасов уверяет — его отравление не имеет никакого отношения к деятельности музыкального коллектива «На-на».

«Нет никакой связи между бытовой химией и группой! Я их последний концерт видел год назад!» — заявил артист.

Бари Алибасов считает, что имеет полное право подавать в суд на производителей «Крота» и магазин «Ашан», потому что именно они не сделали на упаковке опасного химического вещества ярких предупредительных знаков. По мнению адвоката продюсера — Андрея Комиссарова — маркировка и упаковка товара не соответствует ГОСТу.

Шоумен, чтобы подчеркнуть масштабность нанесенного его здоровью урона, рассказал о сложном восстановительном периоде после отравления.

«Я семь дней лежал в коме! Без сознания. Я не могу есть по сегодняшний день. У меня пищевод настолько узкий, что пища не проходит», — поделился проблемами Алибасов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.