  1. Пятый канал
  4. «Проблемы с головой?!» Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

«Проблемы с головой?!» Алибасов подал в суд на производителя «Крота»

, 20:38 Видео 22

Продюсер, переживший отравление ядохимикатом, требует 100 миллионов рублей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Григорьев Максим, rentv.ru

Тема:
Отравление Бари Алибасова 95

В июне 2019 года Бари Алибасов случайно выпил химическое средство «Крот». Теперь шоумен подал в суд иск против производителя прочистки труб и гипермаркета «Ашан». Знаменитость требует за испорченное здоровье 100 миллионов рублей.

«Одна ягодица»: Джей Ло показала «пятую точку» на концерте в Турции — видео

Некоторые до сих пор сомневаются в правдивости слов Бари Алибасова и подозревают его в спланированной рекламной компании. Продюсер отечественной группы «На-на» яростно опровергает подобные слухи.

«У вас у всех такие проблемы с головой?! Вы готовы выпить яд ради пиара?» — задает резонный вопрос знаменитость.

Бари Алибасов уверяет — его отравление не имеет никакого отношения к деятельности музыкального коллектива «На-на».

«Нет никакой связи между бытовой химией и группой! Я их последний концерт видел год назад!» — заявил артист.

Бари Алибасов считает, что имеет полное право подавать в суд на производителей «Крота» и магазин «Ашан», потому что именно они не сделали на упаковке опасного химического вещества ярких предупредительных знаков. По мнению адвоката продюсера — Андрея Комиссарова — маркировка и упаковка товара не соответствует ГОСТу.

Шоумен, чтобы подчеркнуть масштабность нанесенного его здоровью урона, рассказал о сложном восстановительном периоде после отравления.

«Я семь дней лежал в коме! Без сознания. Я не могу есть по сегодняшний день. У меня пищевод настолько узкий, что пища не проходит», — поделился проблемами Алибасов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 95
31 июл
«С финансами не ахти»: Сколько зарабатывает Алибасов на самом деле
28 июл
«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной
28 июл
Сын Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез
27 июл
«Сильно похудел»: PR-директор Алибасова рассказал об ухудшении здоровья продюсера
17 июл
Бари Алибасов набросился с кулаками на подругу в эфире шоу
12 июл
Алибасов предъявил свои таблетки после скандала на телешоу — видео
11 июл
«Предлог надо придумать»: детали инсценировки отравления Бари Алибасова
6 июл
«Бабла срубил!»: Бари Алибасова уличили во лжи с отравлением, когда тот показал свой обед
6 июл
Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора
5 июл
Бари Алибасов рассказал, что его спасло во время отравления

Читайте также

+16° Днём +23°
Ночью +12°
65.13
0.04 73.04
0.15
Гороскоп на 8 августа: Рыбы, приручите свои страхи

Последние новости

20:45
В России зафиксировано более десятка случаев смертельного отравления грибами
20:38
«Проблемы с головой?!» Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
20:24
Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки
20:12
«Точеные!» Дарья Клюкина восхитила поклонников стройными загорелыми ножками
20:01
Стала известна зарплата космонавтов в России — видео
19:54
Почему звезды умирают от онкологических заболеваний?

Сейчас читают

«Ее отравили!» Кравец связывает смерть Аллы Вербер с криминалом
Памела Андерсон 2.0: «Австралийскую Кардашьян» сравнили с секс-символом 90-х
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги