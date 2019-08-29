Журналистка, оскорбленная Киркоровым, возмущена скандалом на «Новой волне»

Филипп Киркоров обрушил весь свой гнев на работников музыкального фестиваля «Новая волна» из-за их незапланированного обеда. Певец обругал техников нецензурными выражениями, ведь они чуть не сорвали репетицию поп-короля. Ситуацию взялась прокомментировать журналистка — Ирина Ароян — в 2004 году исполнитель тоже оскорбил ее во время пресс-конференции. Об этом сообщает URA.RU.

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«Это не мужское поведение. Матом ругаться плохо, что тут еще можно сказать », — уверена Ароян.

15 лет назад Филипп Киркоров обругал Ирину Ароян во время проведения пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

« Меня раздражают ваша розовая кофточка и ваш микрофон », — заявил тогда певец.

После инцидента с Ириной Ароян многие журналисты решили игнорировать Филиппа Киркорова. Однако по прошествии нескольких лет о скандале забыли, и музыканту удалось восстановить имидж культурного человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гендиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым.