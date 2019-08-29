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  4. Почти 70% потерявших дома из-за пожаров в Забайкалье получили новое жилье

Почти 70% потерявших дома из-за пожаров в Забайкалье получили новое жилье

, 21:16 Эфирная новость 33

Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Осипов главе государства Владимиру Путину.

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Фото, видео : Kremlin Pool / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

О том, как в Забайкалье справляются с последствиями степных пожаров, которые бушевали в регионе в апреле, президенту доложил исполняющий обязанности губернатора края Александр Осипов. 17 населенных пунктов тогда оказались в огненном кольце. Ущерб превысил миллиард рублей.

«Тогда пострадало почти 900 человек. Всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты. Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья», — рассказал Осипов, отметив, что 70% семей уже обеспечены крышей над головой.

«33 семьи еще нужно жильем обеспечить?» — спросил Владимир Путин.

«Мы сейчас занимаемся: приобретаем и строим», — ответил глава региона.

По словам Осипова, разработан масштабный план развития региона, который позволяет принципиально изменить экономику, создать 60 тысяч новых рабочих мест. В крае приступили к реализации нацпроектов. Планируется построить 250 спортивных площадок, 16 школ. Полторы тысячи соцобъектов требуют ремонта. Аналогичная ситуация и в ЖКХ. В крае готовится социальная программа по восстановлению инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приморском крае из-за паводка введен режим ЧС.

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