  1. Пятый канал
  4. На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

, 0:34 Фото 46

ЧП произошло 29 августа на стартовой площадке космодрома в провинции Семнан.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : REUTERS, AP

Ракета взорвалась на стартовой площадке иранского космодрома в провинции Семнан. ЧП произошло утром в четверг, 29 августа, сообщает агентство Associated Press.

На фотографиях, сделанных со спутника, различим черный дым, поднимающийся над стартовой площадкой и обгоревшие остатки ракеты.

По данным агентства, ракета должна была вывести на орбиту иранский спутник Nahid-1. Отмечается, что это уже третья неудачная попытка, которая произошла в 2019 году.

«Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы видите тлеющие остатки того, чем это было раньше», — так прокомментировал снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран заявил об испытании новой ракеты. Командующий КСИР сообщил об «успешном для нации дне», не объяснив при этом, о какой конкретно ракете идет речь.

Читайте также

+15° Днём +24°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

1:35
«А если мы одни?»: эксклюзивное интервью с Брэдом Питтом о человеке и Вселенной
1:21
Трамп не едет в Европу: президент США останется в стране из-за урагана Дориан
1:05
В ДНР сообщили об обстрелах Горловки и Коминтерново, горят дома
0:49
Почти 280 пассажиров уже 15 часов не могут вылететь из Антальи в Москву
0:34
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
0:19
В ДТП с Lamborghini и ВМW пострадала известная бизнесвумен

Сейчас читают

Кому достанется квартира «короля эпизодов» Александра Числова?
«Бабушкины трусы»: Ольга Бузову подняли на смех подписчики
Дима Билан закружил Яну Рудковскую в медленном танце под хит Аллы Пугачевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги