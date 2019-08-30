На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета

Ракета взорвалась на стартовой площадке иранского космодрома в провинции Семнан. ЧП произошло утром в четверг, 29 августа, сообщает агентство Associated Press.

На фотографиях, сделанных со спутника, различим черный дым, поднимающийся над стартовой площадкой и обгоревшие остатки ракеты.

По данным агентства, ракета должна была вывести на орбиту иранский спутник Nahid-1. Отмечается, что это уже третья неудачная попытка, которая произошла в 2019 году.

«Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы видите тлеющие остатки того, чем это было раньше», — так прокомментировал снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран заявил об испытании новой ракеты. Командующий КСИР сообщил об «успешном для нации дне», не объяснив при этом, о какой конкретно ракете идет речь.