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В ДТП с Lamborghini и ВМW пострадала известная бизнесвумен

, 0:19 Фото 135

Марина Мелехова является владелицей крупного бизнеса, а в общественной организации курирует вопросы женского предпринимательства.

Фото : 5-tv.ru

Стала известна личность девушки, которая пострадала в крупной аварии в центре Москвы с участием Lamborghini и ВМW вечером в четверг, 29 августа.

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Ей оказалась 33-летняя бизнесвумен Марина Мелехова, владеющая крупным холдингом по производству напольных покрытий, а по совместительству возглавляющая комитет общественной организации по женскому предпринимательству.

Соцсети

Как рассказал в интервью 5-tv.ru водитель BMW, в который на огромной скорости влетел итальянский спорткар, Мелехова пострадала больше всех. Девушка находилась на пассажирском сиденьи. По предварительной информации, у нее может быть травма позвоночника.

Молодой человек рассказал, что до приезда «скорой помощи» ее «откачивали на земле» и боялись как-либо переносить. В настоящее время Мелехова находится в столичной больнице под присмотром квалифицированных врачей.

По последним данным, она находится в реанимации.

За рулем автомобиля находился 38-летний столичный бизнесмен Ерванд Газаров. Мужчина также госпитализирован.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как на огромной скорости Lamborghini влетает в припаркованный на дороге ВМW.

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