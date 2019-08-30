В ДТП с Lamborghini и ВМW пострадала известная бизнесвумен

Стала известна личность девушки, которая пострадала в крупной аварии в центре Москвы с участием Lamborghini и ВМW вечером в четверг, 29 августа.

Кому достанется квартира «короля эпизодов» Александра Числова?

Ей оказалась 33-летняя бизнесвумен Марина Мелехова, владеющая крупным холдингом по производству напольных покрытий, а по совместительству возглавляющая комитет общественной организации по женскому предпринимательству.

Соцсети

Как рассказал в интервью 5-tv.ru водитель BMW, в который на огромной скорости влетел итальянский спорткар, Мелехова пострадала больше всех. Девушка находилась на пассажирском сиденьи. По предварительной информации, у нее может быть травма позвоночника.

Молодой человек рассказал, что до приезда «скорой помощи» ее «откачивали на земле» и боялись как-либо переносить. В настоящее время Мелехова находится в столичной больнице под присмотром квалифицированных врачей.

По последним данным, она находится в реанимации.

За рулем автомобиля находился 38-летний столичный бизнесмен Ерванд Газаров. Мужчина также госпитализирован.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как на огромной скорости Lamborghini влетает в припаркованный на дороге ВМW.