Мощное столкновение Lamborghini с BMW в центре Москвы попало на видео

Момент аварии с участием Lamborghini и BMW, которая произошла в четверг вечером, 29 августа, на Большой Грузинской улице в центре Москвы попал на камеры видеонаблюдения.

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На кадрах видно, как люксовый спорткар на приличной скорости врезается в припаркованную у тротуара BMW на другой стороне дороги. Удар был такой силы, что «немца» отбросило назад, а Lamborghini закрутило по дороге.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадало два человека — водитель и девушка, находящихся в спорткаре. Они госпитализированы в столичную больницу.

«Оплатил парковку и пошел в магазин. Стою на кассе, вдруг вбегает молодой человек и спрашивает: „Обезболивающее есть у кого-нибудь? Страшная авария произошла“. Я думаю, сейчас выйду и посмотрю, что у меня есть в машине. Выхожу, а тут…» — рассказал в интервью владелец BMW Андрей Шубин.

Он пояснил, что видел как пострадавшую девушку откачивали на земле, молодой человек был в сознании.

«Девушку боялись поднимать с пола. У нее возможно, что-то с позвоночником», — добавил владелец BMW.

К сожалению мужчины, его «немец» не застрахован по КАСКО.

«Главное, чтобы люди остались живы и без серьезных последствий. А там, думаю, что разберемся», — пожелал виновнику ДТП и его девушке Андрей.

Обстоятельства произошедшего уточняются.