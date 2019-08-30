Верховная Рада заседала 16 часов: что так долго обсуждали парламентарии

Сегодня на Украине начался новый политический сезон, заработала Верховная Рада девятого созыва и прежде чем перейти к основным сюжетам надо отметить декорации. Впервые в истории украинского парламента поменяли принцип рассадки в зале. Вместо секторального, депутаты группируются по зонам.

Престижный партер у победителей из пропрезидентской партии «Слуга народа» (254 мандата из 450). Их так много, что остальные — на галерке. Хитро. Так оппонентов партии власти не видно, и не слышно.

А если кто-то оттуда захочет прорваться к трибуне, чтобы ее заблокировать или сорвать заседание, «Слуги народа» могут не пустить, физически, они же контролируют проходы.

Партия Зеленского приготовила большое количество законов, 465 только поправок в Конституцию. С чего начали расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.