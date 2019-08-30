  1. Пятый канал
  4. «А где живот?» Собчак осудили за вульгарную походку в Сочи

«А где живот?» Собчак осудили за вульгарную походку в Сочи

, 8:37 Видео 116

Светская львица продефилировала перед модным бутиком, однако пользователи обвинили ее в безвкусице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Звезда телеэкранов и светских мероприятий Ксения Собчак продефилировала в Сочи перед входом в модный бутик и, как кажется, намерено спровоцировала массу негативных комментариев в сети.

Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!

На опубликованных на страничке в Instagram кадрах Ксения в обтягивающем латексном платье и шпильках продемонстрировала походку на камеру и перед входом в модный магазин отправила в объектив воздушный поцелуй. Хейтеры набросились на избранницу режиссера Константина Богомолова. Кто-то даже вспомнил фразу из фильма Рязанова «Служебный роман»:

«Людмила Прокофьевна, вы же виляете бедрами как непристойная женщина!»;

«Вот не дал Бог вкуса…такую обувь с таким платьем надеть…это надо быть полной......😂 этой уродливой обуви вообще место на мусорке»;

«Вульгарная походка, вульгарный воздушный поцелуй с поднятой ногой — УЖАС!»;

«Почему Вы виляете бедрами…как порядочная женщина 😁».

Другие пользователи обратили внимание на живот Собчак, который, по их мнению, должен быть больше из-за интересного положения звезды:

«И где же ваш беременный живот? Который уже несколько дней обсуждают в интернете?».

Видео с дефиле перед дорогим бутиком Ксения могла придумать специально для злых языков, которые недавно утверждали, что Собчак из завидной невесты превратилась «золушкой» без приданого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о финансовых проблемах Ксении Собчак, о которых говорят инсайдеры.

Читайте также

+12° Днём +22°
Ночью +12°
66.75
0.34 73.96
0.30
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

9:11
У Романа был крупнее! Бывшая жена Абрамовича похвасталась новым помолвочным кольцом с бриллиантом — фото
9:00
Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста
8:52
В Госдуме предложили продлить летние каникулы школьникам и студентам до октября
8:45
Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»
8:37
«А где живот?» Собчак осудили за вульгарную походку в Сочи
8:30
Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы

Сейчас читают

Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
«Просто восторг!»: Похудевшая Ирина Пегова восхитила поклонников — фото
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская о возможном отцовстве Прохора Шаляпина

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги