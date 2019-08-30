«А где живот?» Собчак осудили за вульгарную походку в Сочи

Звезда телеэкранов и светских мероприятий Ксения Собчак продефилировала в Сочи перед входом в модный бутик и, как кажется, намерено спровоцировала массу негативных комментариев в сети.

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На опубликованных на страничке в Instagram кадрах Ксения в обтягивающем латексном платье и шпильках продемонстрировала походку на камеру и перед входом в модный магазин отправила в объектив воздушный поцелуй. Хейтеры набросились на избранницу режиссера Константина Богомолова. Кто-то даже вспомнил фразу из фильма Рязанова «Служебный роман»:

«Людмила Прокофьевна, вы же виляете бедрами как непристойная женщина!»;

«Вот не дал Бог вкуса…такую обувь с таким платьем надеть…это надо быть полной......😂 этой уродливой обуви вообще место на мусорке»;

«Вульгарная походка, вульгарный воздушный поцелуй с поднятой ногой — УЖАС!»;

«Почему Вы виляете бедрами…как порядочная женщина 😁».

Другие пользователи обратили внимание на живот Собчак, который, по их мнению, должен быть больше из-за интересного положения звезды:

«И где же ваш беременный живот? Который уже несколько дней обсуждают в интернете?».

Видео с дефиле перед дорогим бутиком Ксения могла придумать специально для злых языков, которые недавно утверждали, что Собчак из завидной невесты превратилась «золушкой» без приданого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о финансовых проблемах Ксении Собчак, о которых говорят инсайдеры.