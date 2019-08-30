Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
«А если мы одни?»: эксклюзивное интервью с Брэдом Питтом о человеке и Вселенной
Когда вы источаете жар — вы обжигаете холодом. Когда вы говорите миру «да» — подразумеваете «нет». Звучит знакомо, да, Рыбы? Если вы связаны с кем-то, кто до дрожи боится серьезных отношений, боль неизбежна.
Рак, ваша творческая жизнь освещается в данный момент. Но это не значит, что вы придерживаетесь проверенного пути. Мудрецы говорят: позвольте себе размыть границы. Весы, на подсознательном уровне столько всего происходит. Знайте, к чему ведут вас ваши мечты и видения.
Овен — гороскоп на сегодня, 30 августа
День сегодняшний напомнит вам, что жизнь, наполненная радостью изнутри, излучает счастье вовне. Вопрос в другом: что вы сделали для того, чтобы наполнить внутренний мир? Связь с духовной стороной жизни останется для вас важным делом на этих выходных.
Есть философия или ритуалы, которые резонируют с вашею душой? Духовный учитель или наставник, слова которого держат вас в тонусе? Копайте глубже, Овны.
Космический совет: держите связь с вашей духовной стороной.
Телец — гороскоп на сегодня, 30 августа
Ограничения против возможностей. Тельцы, то, что вас сдерживает, на самом деле находится внутри вас. Осознайте свои страхи и запреты. Осознайте ложь, которую вы себе говорите. Ваша задача сегодня: разрушить внутреннюю тюрьму и сделать шаг к реализации бесконечного потенциала.
Космический совет: разрушьте добровольную тюрьму и сделайте шаг к реализации своего бесконечного потенциала.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 30 августа
Открытие каналов — это только первый шаг. То, как вы обрабатываете и применяете полученную информацию, обещает стать настоящим изменением жизненной игры. Продолжайте смотреть и анализировать внутри себя для ответов с осознанием того, что вы руководствуетесь высшей силой.
Помните, мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет для нас всего самого лучшего. Близнецы, которые чувствовали связь с любимым человеком, позволяют себе говорить правду. Те, кто уважает вас, в конце концов придут к тому, чтобы принять это.
Космический совет: Продолжайте смотреть и анализировать внутри себя для ответов с осознанием того, что вы руководствуетесь высшей силой.
Рак — гороскоп на сегодня, 30 августа
Как вверху, так внизу. Вы уже представляли себе окончательную картину мысленным взором? Теперь найдите в себе смелость, необходимую для принятия необходимых действий.
Помните, что ни одна мечта не может превратиться в реальность, если вы не стремитесь к ней. Что касается вашей творческой жизни, позвольте себе размыть границы. Так что, если игнорировать правила не было вашей сильной стороной? Пусть сегодня будет первый день новой части вашей жизни.
Космический совет: позвольте себе размыть границы.
Лев — гороскоп на сегодня, 30 августа
Нет смысла идти «против ветра», Львы. Все произойдет ровно тогда, когда нужно. У Вселенной на вас виды. Просто доверьтесь ей. На чем следует сосредоточиться: проработать детали в своих планах. Высока вероятность, что в процессе размышлений вас поразит нужная идея.
Космический совет: не идите «против ветра», доверьтесь ситуации.
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Дева — гороскоп на сегодня, 30 августа
Мера успеха определяется не житейскими стандартами, а тем, как далеко вы ушли от точки отсчета и сколько препятствий на этом пути преодолели. Благодаря всем этим прорывам на вашем пути теперь вы — суперзвезда! Пусть смиренномудрие остается вашей движущей силой в дальнейшем. Это позволит привлечь другие возможности и вы продолжите свой духовный рост.
Космический совет: Вы уже суперзвезда!
Весы — гороскоп на сегодня, 30 августа
Это люди, которые не только стали свидетелями становления, но и отпраздновали путешествие вместе с вами. Как благословенно то, что у вас есть родственные души, которые гордятся вашим развитием.
Если вы чувствуете себя немного «потерянным» в данный момент, обратитесь к своим константам и к мудрецами за поддержкой. Но не забывайте о силе вашего собственного подсознания. Ваши мечты и видения помогают вам составить дорожную карту для вашей лучшей жизни.
Космический совет: обратите внимание на свои мечты и видения.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 30 августа
Сказать «прощай» очень редко бывает просто, но в определенный момент это просто нужно сделать. Любите себя и уходите от людей и ситуаций, причиняющих сердечную боль.
Только отпустив то, что не ваше, вы сможете освободить место для обретения гармоничных отношений. Доверьтесь потоку жизни и тому, куда он вас несет. Внимание спойлер: трава у соседей в саду и правда зеленее.
Космический совет: любите себя и уходите от людей и ситуаций, причиняющих сердечную боль.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 30 августа
Стрельцы, период созерцания закончен. У вас уже есть опыт, который сработал на вас и который должен быть отброшен. Что вас просят сделать сейчас: двигаться вперед. Примите необходимые меры. Двери, о которых вы раньше не имели представления, открываются для вас. Действия в подходящие моменты помогут вам вывести свою карьеру на новый уровень.
Космический совет: двигаться вперед. Принять необходимые меры.
Козерог — гороскоп на сегодня, 30 августа
На этой неделе вы точно найдете, где вы находитесь — на троне. Но слава, деньги и власть — только побочные продукты успеха, которым вы наслаждаетесь прямо сейчас.
Настоящим мотиватором является любовь! Козерог, продолжайте творить из пространства подлинность, и вы привлечете возможности, которые соответствуют вашей душе. На заметку, перестань не замечать стрелы Купидона!
Космический совет: На этой неделе вы точно найдете, где вы находитесь — на троне.
Водолей — гороскоп на сегодня, 30 августа
Вы уже составили в голове общий план действий с помощью «третьего глаза». Настало время решительных шагов, Водолеи!
Цепляйтесь за случайные встречи. Вселенная сведет вас с возможностями, которые поднимут жизнь на новый уровень. Помните, магия начинается за границей зоны комфорта. Продолжайте рушить границы, пока они не станут иллюзией.
Космический совет: рушьте границы, будьте решительней.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 30 августа
«Когда вы источаете жар — вы обжигаете холодом. Когда вы говорите миру да — подразумеваете нет». Звучит знакомо, не правда ли, Рыбы? Если вы связываете свою жизнь с кем-то, кто в ужасе от серьезных отношений, боль неизбежна.
Слова мудрости: защитите свое сердце. Те, кто состоит в отношениях, могут почувствовать отчуждение партнера. Помните, это во многом связано с партнером и мало связано с вами. Перестаньте мудрить и наконец поговорите о том, что происходит.
Космический совет: хватит игр с собственным сердцем.
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