Гороскоп на 30 августа: Дева, Вы уже суперзвезда!

«А если мы одни?»: эксклюзивное интервью с Брэдом Питтом о человеке и Вселенной Когда вы источаете жар — вы обжигаете холодом. Когда вы говорите миру «да» — подразумеваете «нет». Звучит знакомо, да, Рыбы? Если вы связаны с кем-то, кто до дрожи боится серьезных отношений, боль неизбежна. Рак, ваша творческая жизнь освещается в данный момент. Но это не значит, что вы придерживаетесь проверенного пути. Мудрецы говорят: позвольте себе размыть границы. Весы, на подсознательном уровне столько всего происходит. Знайте, к чему ведут вас ваши мечты и видения.



Овен — гороскоп на сегодня, 30 августа

День сегодняшний напомнит вам, что жизнь, наполненная радостью изнутри, излучает счастье вовне. Вопрос в другом: что вы сделали для того, чтобы наполнить внутренний мир? Связь с духовной стороной жизни останется для вас важным делом на этих выходных.

Есть философия или ритуалы, которые резонируют с вашею душой? Духовный учитель или наставник, слова которого держат вас в тонусе? Копайте глубже, Овны.

Космический совет: держите связь с вашей духовной стороной.

Телец — гороскоп на сегодня, 30 августа

Ограничения против возможностей. Тельцы, то, что вас сдерживает, на самом деле находится внутри вас. Осознайте свои страхи и запреты. Осознайте ложь, которую вы себе говорите. Ваша задача сегодня: разрушить внутреннюю тюрьму и сделать шаг к реализации бесконечного потенциала.

Космический совет: разрушьте добровольную тюрьму и сделайте шаг к реализации своего бесконечного потенциала.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 30 августа

Открытие каналов — это только первый шаг. То, как вы обрабатываете и применяете полученную информацию, обещает стать настоящим изменением жизненной игры. Продолжайте смотреть и анализировать внутри себя для ответов с осознанием того, что вы руководствуетесь высшей силой.

Помните, мы живем в доброжелательной Вселенной, которая хочет для нас всего самого лучшего. Близнецы, которые чувствовали связь с любимым человеком, позволяют себе говорить правду. Те, кто уважает вас, в конце концов придут к тому, чтобы принять это.

Космический совет: Продолжайте смотреть и анализировать внутри себя для ответов с осознанием того, что вы руководствуетесь высшей силой.

Рак — гороскоп на сегодня, 30 августа

Как вверху, так внизу. Вы уже представляли себе окончательную картину мысленным взором? Теперь найдите в себе смелость, необходимую для принятия необходимых действий.

Помните, что ни одна мечта не может превратиться в реальность, если вы не стремитесь к ней. Что касается вашей творческой жизни, позвольте себе размыть границы. Так что, если игнорировать правила не было вашей сильной стороной? Пусть сегодня будет первый день новой части вашей жизни.

Космический совет: позвольте себе размыть границы.