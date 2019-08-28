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Свадьба Собчак и Богомолова может не состояться из-за финансовых проблем

, 10:25 6 238

Доходы телеведущей резко упали. Инсайдеры уверяют — из завидной холостячки звезда превратилась в Золушку.

Фото : ТАСС / Валерий Шарифулин

По слухам, свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова запланирована на 13 сентября 2019 года. Несмотря на то, что влюбленные еще даже не заявили публично о своем романе, в сети на полную катушку муссируются подробности предстоящего торжества.

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Недавно стало известно, что Ксения Собчак отныне не самая завидная холостячка — мол, приданого у телеведущей изрядно поубавилось. Светская львица не снимается в ток-шоу федеральных телеканалов, ушла с должности главного редактора модного журнала, а самое главное, перестала пользоваться бешеным успехом в качестве ведущей праздничных мероприятий — корпоративов в этом году все меньше и меньше. Об этом сообщает КР.RU.

«2,5 млн долларов в год на корпоративах и рекламе — когда-то это был официальный доход Собчак, неофициальные цифры были выше. Собчак бравировала среди подруг попаданием в Forbes. Нынче времена другие. У Ксении большие проблемы с заработком и контрактами», — уверяют инсайдеры.

В настоящий момент Ксения Собчак ведет свое шоу на YouTube и является продюсером развлекательного телеканала. Подобная деятельность обычно не приносит баснословных гонораров. Однако звезда всегда может подзаработать на рекламных постах в Instagram. По заявлениям самой телеведущей, один такой пост может обойтись рекламодателю в сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбы.

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