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  4. В Петербурге жители двора поссорились из-за детской площадки

В Петербурге жители двора поссорились из-за детской площадки

, 9:25 Эфирная новость 119

Соседи по дому устроили огромный скандал, когда на ней появилась многодетная семья из соседнего двора.

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Фото, видео : ВКонтакте @pitereshaet

В Петербурге жители одного из районов поссорились из-за детской площадки. Настоящее сражение за горки и качели началось, когда туда стала приходить многодетная семья.

Юлия не раз приводила сюда своих малышей — многодетная семья живет через дорогу. В их дворе играть негде, а здесь уютно и до недавнего времени было безопасно.

Соседи по дому устроили такой громкий скандал, что теперь в конфликте будет разбираться полиция.

Почему площадку охраняют как частную собственность выяснял Алексей Полторанин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Амурской области школьный учитель биологии восстанавливает популяцию лотоса на озере.

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