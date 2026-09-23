Ушел в школу и не вернулся: в Тюменской области пропал 12-летний мальчик

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

К поискам присоединились сотрудники полиции.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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В Тюменской области пропал 12-летний мальчик

В Заводоуковске Тюменской области продолжаются поиски 12-летнего Олега Притулы. Мальчик ушел в школу и не вернулся домой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

lizaalert.org

Местонахождение ребенка остается неизвестным. К розыску несовершеннолетнего подключились сотрудники полиции и волонтеры.

По имеющейся информации, 22 сентября мальчик отправился в школу, однако после этого домой не пришел. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства исчезновения и ищут возможные сведения о местонахождении ребенка.

Правоохранители и добровольцы продолжают поисковые мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 91-летний житель Подольска пропал после ухода в лес. Пенсионер отправился на прогулку утром, но к наступлению темноты домой не вернулся.

Родственники мужчины обратились за помощью к спасателям, после чего к поискам подключились сотрудники МЧС Московской области и волонтеры.

Пожилого человека нашли в заболоченной местности. Самостоятельно выбраться из лесного болота он не мог. Спасатели эвакуировали мужчину, который из-за длительного пребывания в лесу получил переохлаждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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