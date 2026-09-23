За ночь силы ПВО России сбили 514 беспилотников ВСУ

Всего противник попытался атаковать 19 регионов РФ.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За ночь силы ПВО России сбили над территорией страны 514 украинских дрона. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.
Всего противник попытался атаковать 19 регионов России. Дроны ВСУ были перехвачены в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областях. Сбили украинские беспилотники и в Краснодарском крае, и в республиках Крым, Башкортостан и Татарстан.
Также вражеские аппараты были перехвачены в небе над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотника был поврежден пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (АЭС). Повреждение одного из постов не остановило наблюдение за обстановкой на станции.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 сент
- В Тамбовской области из-за последствий атаки БПЛА отменили занятия в школе
- 22 сент
- В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель
- 22 сент
- Силы ПВО за ночь уничтожили 297 беспилотников ВСУ над регионами России
- 22 сент
- Силы ПВО за ночь сбили свыше 70 дронов ВСУ над Ростовской областью
- 21 сент
- СК возбудил дело о теракте: член УИК пострадал при атаке дрона под Брянском
- 21 сент
- Песков: Киев безуспешно пытался сорвать выборы в РФ
- 21 сент
- Силы ПВО за ночь уничтожили 244 украинских беспилотника
- 20 сент
- ВСУ предприняли попытку массированной атаки для срыва выборов в России
- 20 сент
- Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки ВСУ
- 20 сент
- Член участковой избирательной комиссии погиб в Херсонской области при атаке БПЛА
Читайте также
96%
Нашли ошибку?