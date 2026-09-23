За ночь силы ПВО России сбили 514 беспилотников ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Всего противник попытался атаковать 19 регионов РФ.

Сколько беспилотников сбили за ночь 23 сентября

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы ПВО России сбили над территорией страны 514 украинских дрона. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

Всего противник попытался атаковать 19 регионов России. Дроны ВСУ были перехвачены в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областях. Сбили украинские беспилотники и в Краснодарском крае, и в республиках Крым, Башкортостан и Татарстан.

Также вражеские аппараты были перехвачены в небе над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотника был поврежден пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (АЭС). Повреждение одного из постов не остановило наблюдение за обстановкой на станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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