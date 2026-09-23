Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 14 0

Городские службы провели профилактические осмотры и необходимый ремонт инженерных систем и оборудования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва полностью подготовилась к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Городские службы провели профилактические работы, ремонт оборудования и проверку инженерных систем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей, перспективные городские программы и инфраструктурные проекты», — написал Собянин.

В период с мая по август специалисты подготовили около 74 тыс. зданий, включая 34,6 тыс. жилых домов, 8,4 тыс. социальных объектов и около 30,8 тыс. объектов экономики. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тыс. километров тепловых сетей.

К новому сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также 97 малых котельных. На объектах ПАО «Мосэнерго» отремонтировали 11 энергоблоков, 34 паровые турбины, 234 водогрейных и 42 энергетических котла.

Специалисты ПАО «МОЭК» выполнили работы на тепловых станциях, котельных и насосно-перекачивающих объектах. Также была обеспечена готовность более 10,8 тыс. тепловых пунктов и реконструировано 150 километров тепловых сетей.

Кроме того, город подготовил электрические сети, газовое, водопроводное и канализационное хозяйство. В частности, специалисты проверили более 130 тыс. километров электрических сетей, провели диагностику около 3,5 тыс. километров газопроводов и выполнили профилактический осмотр свыше 13,2 тыс. километров водопроводных сетей.

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили внутридомовые системы центрального отопления более чем в 820 домах.

Для работы зимой сформировали аварийные бригады, которые обеспечили необходимой техникой и оборудованием. Также к сезону подготовили 54 стационарных снегосплавных пункта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

9:41
Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону
9:35
«Сильно повезло с сокурсниками»: Люся Чеботина рассказала о студенческой жизни
9:27
Посылала на три буквы: оператор 911 сбросила тысячи звонков от тех, кто нуждался в помощи
9:21
Ушел в школу и не вернулся: в Тюменской области пропал 12-летний мальчик
9:07
За ночь силы ПВО России сбили 514 беспилотников ВСУ
9:01
Армия РФ нанесла удар по предприятию, выпускающему комплектующие для дронов ВСУ

Сейчас читают

Отец бил ногами за громкий плач: на Алтае умер двухлетний мальчик
Ушел в лес и застрял: спасатели нашли пропавшего пенсионера в болоте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен