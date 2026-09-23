Собянин: Москва готова к новому отопительному сезону

Москва полностью подготовилась к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Городские службы провели профилактические работы, ремонт оборудования и проверку инженерных систем. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. Существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей, перспективные городские программы и инфраструктурные проекты», — написал Собянин.

В период с мая по август специалисты подготовили около 74 тыс. зданий, включая 34,6 тыс. жилых домов, 8,4 тыс. социальных объектов и около 30,8 тыс. объектов экономики. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тыс. километров тепловых сетей.

К новому сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, а также 97 малых котельных. На объектах ПАО «Мосэнерго» отремонтировали 11 энергоблоков, 34 паровые турбины, 234 водогрейных и 42 энергетических котла.

Специалисты ПАО «МОЭК» выполнили работы на тепловых станциях, котельных и насосно-перекачивающих объектах. Также была обеспечена готовность более 10,8 тыс. тепловых пунктов и реконструировано 150 километров тепловых сетей.

Кроме того, город подготовил электрические сети, газовое, водопроводное и канализационное хозяйство. В частности, специалисты проверили более 130 тыс. километров электрических сетей, провели диагностику около 3,5 тыс. километров газопроводов и выполнили профилактический осмотр свыше 13,2 тыс. километров водопроводных сетей.

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили внутридомовые системы центрального отопления более чем в 820 домах.

Для работы зимой сформировали аварийные бригады, которые обеспечили необходимой техникой и оборудованием. Также к сезону подготовили 54 стационарных снегосплавных пункта.

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