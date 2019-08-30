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  4. Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы

Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы

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Со дня гибели леди Ди 31 августа исполняется 22 года.

Фото : Pool / www.globallookpress.com

31 августа исполнится двадцать два года со дня гибели принцессы Дианы. Смерть леди Ди стала ударом не только для ее поклонников по всему миру, но и в первую очередь для сыновей — Уильяма и Гарри, которым было тогда 15 и 12 лет соответственно, пишут News.ru.

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Теперь, когда у герцога Сассекского появился сын, он вместе с супругой старается привить любовь к бабушке сыну Арчи. Несмотря на то, что ребенку всего три с половиной месяца, Меган Маркл развесила в его детской портреты принцессы. Фотографии появились также и в других комнатах. Герцоги Сассекские чтят память о великой леди Ди и продолжают ее дело — занимаются благотворительностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри отвезут ребенка на могилу принцессы Дианы. Они решили совершить паломничество к могиле леди Ди в годовщину ее ухода из жизни.

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