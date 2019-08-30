Меган Маркл украсила комнату сына Арчи портретами принцессы Дианы

31 августа исполнится двадцать два года со дня гибели принцессы Дианы. Смерть леди Ди стала ударом не только для ее поклонников по всему миру, но и в первую очередь для сыновей — Уильяма и Гарри, которым было тогда 15 и 12 лет соответственно, пишут News.ru.

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Теперь, когда у герцога Сассекского появился сын, он вместе с супругой старается привить любовь к бабушке сыну Арчи. Несмотря на то, что ребенку всего три с половиной месяца, Меган Маркл развесила в его детской портреты принцессы. Фотографии появились также и в других комнатах. Герцоги Сассекские чтят память о великой леди Ди и продолжают ее дело — занимаются благотворительностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри отвезут ребенка на могилу принцессы Дианы. Они решили совершить паломничество к могиле леди Ди в годовщину ее ухода из жизни.