MarieClairе: принцесса Диана боялась субботних вечеров из-за публикаций в прессе

Принцесса Диана переживала из-за субботних вечеров, поскольку не знала, какие материалы о ней появятся в воскресных газетах. Об этом бывший королевский дворецкий Пол Баррелл рассказал в книге «Королевский инсайдер: Моя жизнь с королевой, королем и принцессой Дианой», пердает Marie Claire.

По словам Баррелла, особенно сильное беспокойство у Дианы вызывала газета News of the World, которая в то время была одним из самых продаваемых изданий Великобритании.

«Субботние вечера всегда были кошмаром для Дианы. Она понятия не имела, что появится в ныне несуществующей „News of the World“ в воскресенье утром», — написал бывший дворецкий.

Баррелл рассказал, что по субботам в полночь отправлялся на вокзал Виктория в Лондоне, чтобы приобрести первые выпуски воскресных газет. По дороге обратно в Кенсингтонский дворец он просматривал публикации.

По его словам, иногда на первых полосах появлялись материалы, которые могли сильно расстроить принцессу. Баррелл утверждал, что приносил газеты в ее апартаменты, понимая, что содержание публикаций могло повлиять на ее состояние.

«Так продолжалось годами. Я даже не могу передать, насколько опустошенной порой была принцесса и сколько историй подрывали ее уверенность в себе и характер», — отметил бывший сотрудник дворца.

Пол Баррелл работал с Дианой после ее вступления в королевскую семью.

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