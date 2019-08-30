Две пожилые американки упали с эскалатора в аэропорту «Пулково»

Две пожилые туристки из Соединенных Штатов пострадали при падении с эскалатора в петербургском аэропорту «Пулково».

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в три часа ночи в пятницу, 30 августа, при подъеме со второго на третий этаж центрального пассажирского терминала.

Американки возрастом 71 год и 77 лет получили травмы — у одной из них множественные ссадины и ушибы, у другой — сильно пострадал палец. После оказания медицинской помощи туристки отказались от госпитализации. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о туристах, которых эвакуировали из греческих отелей из-за бушующих лесных пожаров.