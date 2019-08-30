Одноклассники объявили о запуске интерфейса на татарском языке

Интерфейс Одноклассников стал доступен на татарском языке. Сначала оценить локализацию смогут пользователи десктопной версии ОК. Интерфейс на татарском будет доступен для других устройств в ближайшее время.

Пользователи Одноклассников из Татарстана получили оповещения о возможности перехода на локализированную версию ОК. Для создания интерфейса на татарском языке было переведено более 80 тысяч слов.

Пользователи из Татарстана представляют собой стабильную аудиторию Одноклассников — по данным статистики, практически каждый третий житель республики пользуется этой соцсетью.

На просторах ОК представлены более четырех тысяч групп и сообществ на татарском языке. С начала 2019 года пользователи из Татарстана посмотрели трансляции и видео, включая стримы в OK Live около трех миллиардов раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске сервиса поиска друзей по фотографии в Одноклассниках.