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Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа

, 14:28 Фото 1 438

Пост в Instagram главная сваха России не случайно сопроводила фотографией с первым мужем Михаилом Сябитовым, который скончался через десять лет после начала их совместной жизни.

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Фото, видео : Instagram @syabitova_roza

Профессиональная сваха Роза Сябитова опубликовала новый пост в Instagram, в котором поделилась с подписчиками народными приметами и рассказала, что можно, а что нельзя делать 30 августа во Вдовий день, чтобы избежать неприятностей.

«В народе 30 августа называют Вдовьим днем. В этот день помогали по хозяйству женщинам, у которых не было мужчин», — написала телеведущая, сопроводив свои слова архивным снимком с первым мужем Михаилом Сябитовым.

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Такую фотографию главная сваха страны выбрала не случайно. Супруг Розы, с которым она запечатлена на снимке, умер спустя десять лет после начала их совместной жизни. Сябитова осталась одна с двумя детьми на руках.

Instagram @syabitova_roza

Ведущая рассказала, что 30 августа категорически нельзя выходить замуж. Иначе есть большой риск остаться вдовой. Также в этот день не следует долго спать. Иначе появятся финансовые трудности.

А чтобы привлечь удачу и изобилие, пишет Сябитова, нужно поделиться едой с ближними. Не советовала 30 августа телеведущая выяснять отношения со своим избранником, иначе в последующем возникнут проблемы. В конце Роза спросила подписчиков, верят ли они в народные приметы.

Мнения фолловеров, как и стоило ожидать, разделились. Одни отметили, что ни в какие приметы не верят, а другие, напротив, прислушались к советам главной свахи страны.

Ранее Роза Сябитова дала совет женщинам-изменницам. Главная сваха России призвала загулявших жен молчать и нести «крест наказания» в одиночку.

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Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа

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