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«Лучше не рассказывайте правду» — Сябитова дала совет женщинам-изменницам

, 19:38 Видео 1 663

Главная сваха России призвала загулявших жен молчать и нести «крест наказания» в одиночку.

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Фото, видео : Instagram @syabitova_roza

Ведущая шоу Роза Сябитова дала неоднозначный совет женщинам, которые изменили своим мужчинам.

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Главная сваха России в Instagram поделилась историей загулявшей героини телепередачи, которую начал подозревать муж. Сябитова отметила, что каждый в семье имеет право не только на ошибку, но и на прощение.

Instagram @syabitova_roza

«Если рядом мужчина, который способен это сделать, — ваше счастье. Боритесь за него, и вымаливайте прощенье», — пишет Роза.

Вторая часть совета дает совсем другую установку — ни в коем случае не говорить правду.

«Не наказывайте мужчину за свой грех. Несите крест наказания сами», — резюмирует Сябитова.

После своих выводов телезвезда обратилась к подписчикам с просьбой изложить свои мысли на заданную тему. Большинство пользователей поддержали опытную Сябитову.

«Признаваться в измене не надо никогда, ни мужчинам, ни женщинам», — пишет одна из них.

«Конечно, лучше хранить верность, но если уж случилось… молчать! Даже под дулом пистолета!!!», — согласилась еще одна.

«Роза, полностью с вами согласен на все 100%👏», — поддержал комментатор мужского пола.

Были и те, кто вспомнил народную мудрость:

«Ложь все равно когда-нибудь откроется».

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