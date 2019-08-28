Ведущая шоу Роза Сябитова дала неоднозначный совет женщинам, которые изменили своим мужчинам.
Почему отдыхавшая на Средиземноморье Анастасия Волочкова вдруг резко сбросила вес?
Главная сваха России в Instagram поделилась историей загулявшей героини телепередачи, которую начал подозревать муж. Сябитова отметила, что каждый в семье имеет право не только на ошибку, но и на прощение.
«
Вторая часть совета дает совсем другую установку — ни в коем случае не говорить правду.
После своих выводов телезвезда обратилась к подписчикам с просьбой изложить свои мысли на заданную тему. Большинство пользователей поддержали опытную Сябитову.
«Признаваться в измене не надо никогда, ни мужчинам, ни женщинам», — пишет одна из них.
«Конечно, лучше хранить верность, но если уж случилось… молчать! Даже под дулом пистолета!!!», — согласилась еще одна.
«Роза, полностью с вами согласен на все 100%👏», — поддержал комментатор мужского пола.
Были и те, кто вспомнил народную мудрость:
«Ложь все равно когда-нибудь откроется».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах развода, которые назвали в российских семьях.