Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

Один из столпов отечественной эстрады Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на песенном конкурсе «Новая волна» после скандала на репетиции.

«Решили пойти на обед!»: Стала известна причина выходки Киркорова на «Новой волне»

На опубликованных в сети кадрах видно, как артист не успевает поднести микрофон ко рту, а его голос уже раздается из колонок. Казус заметили некоторые зрители, сам певец не растерялся и как ни в чем не бывало продолжил выступление.

Инцидент произошел на фоне скандала с нецензурной бранью Киркорова во время репетиции на «Новой волне», с которой он обрушился на организаторов шоу.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальное видео с участием Филиппа Киркорова. Тем временем секретарь оправдала певца, обматерившего персонал «Новой волны».