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  4. Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

, 11:26 Видео 2 124

Казус произошел во время выступления звезды отечественной эстрады в Сочи.

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Фото, видео : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com, T.me@spletni_tg

Один из столпов отечественной эстрады Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на песенном конкурсе «Новая волна» после скандала на репетиции.

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На опубликованных в сети кадрах видно, как артист не успевает поднести микрофон ко рту, а его голос уже раздается из колонок. Казус заметили некоторые зрители, сам певец не растерялся и как ни в чем не бывало продолжил выступление.

Инцидент произошел на фоне скандала с нецензурной бранью Киркорова во время репетиции на «Новой волне», с которой он обрушился на организаторов шоу.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальное видео с участием Филиппа Киркорова. Тем временем секретарь оправдала певца, обматерившего персонал «Новой волны».

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