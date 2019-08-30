  1. Пятый канал
  4. Здание цеха частного предприятия обрушилось в Саратове

Здание цеха частного предприятия обрушилось в Саратове

, 16:54 28

На месте завалов работают кинологи, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

Фото : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Крыша цеха и часть стены обрушились на территории частного предприятия по производству подшипников в Саратове в пятницу, 30 августа. Несмотря на то, что, по предварительным данным, пострадавших нет, спасатели и кинологи проверяют завалы, передает ТАСС.

Отмечается, что двухэтажное здание цеха было недействующим. Рабочие приступили к его демонтажу, после чего оно начало обваливаться.

28 августа в Новосибирске обрушилась стена строящегося дома вместе с перекрытиями. Под завалами оказались рабочие, которые находились на площадке. Позже стало известно, что трое из них погибли.

Читайте также

+25° Днём +18°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

18:17
Видео: Брэд Питт на Венецианском кинофестивале рассказал о фильме «К звездам»
17:54
«Монолитное руководство»: Ким Чен Ын де-юре возглавил КНДР
17:44
Видео: Пожар на складе с полиэтиленом произошел в подмосковном Подольске
17:34
Эмили Ратаковски показала свое детское фото с котенком
17:26
Глава Петербурга попросил министра просвещения снизить бюрократическую нагрузку на учителей
17:19
Британский телеведущий Беар Гриллс оказался на грани смерти

Сейчас читают

«Ослепила!»: Рита Керн взбудоражила подписчиков своими аппетитными формами
Вдовий день: Роза Сябитова рассказала, что можно и нельзя делать 30 августа
На могиле Иосифа Кобзона в Москве установили гранитный памятник с бронзовой статуей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги