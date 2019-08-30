Здание цеха частного предприятия обрушилось в Саратове

Крыша цеха и часть стены обрушились на территории частного предприятия по производству подшипников в Саратове в пятницу, 30 августа. Несмотря на то, что, по предварительным данным, пострадавших нет, спасатели и кинологи проверяют завалы, передает ТАСС.

Отмечается, что двухэтажное здание цеха было недействующим. Рабочие приступили к его демонтажу, после чего оно начало обваливаться.

28 августа в Новосибирске обрушилась стена строящегося дома вместе с перекрытиями. Под завалами оказались рабочие, которые находились на площадке. Позже стало известно, что трое из них погибли.