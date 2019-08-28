Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех

Тело третьего погибшего рабочего извлечено из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске. ЧП произошло в среду, 28 августа.

По данным представителей компании, которая является владельцем этого здания, спасатели извлекли из-под обломков всех пострадавших в этом происшествии.

Один рабочий, которого удалось обнаружить силами МЧС, находится в данный момент в больнице.

Стена строящегося дома рухнула вместе с перекрытиями утром в среду, 28 августа. Под завалами оказались рабочие, которые находились на площадке. Как сообщал ранее 5-tv.ru, по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.