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  4. Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех

Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех

, 13:40 Видео 82

Представители компании, которой принадлежит строящийся дом заявили, что спасатели достали всех пострадавших из-под обломков.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Кряжев, СК РФ

Тело третьего погибшего рабочего извлечено из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске. ЧП произошло в среду, 28 августа.

По данным представителей компании, которая является владельцем этого здания, спасатели извлекли из-под обломков всех пострадавших в этом происшествии.

Один рабочий, которого удалось обнаружить силами МЧС, находится в данный момент в больнице.

Стена строящегося дома рухнула вместе с перекрытиями утром в среду, 28 августа. Под завалами оказались рабочие, которые находились на площадке. Как сообщал ранее 5-tv.ru, по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.

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