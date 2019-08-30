Главный врач Александровской районной больницы Владимирской области Александр Обидин в пятницу, 30 августа, заявил, что 12 медсестер неврологического отделения подали заявления об увольнении. По его словам, причиной всему стало сокращение стимулирующих выплат, сообщает ТАСС.

« Двенадцать медсестер написали заявления, могу это подтвердить. Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате », — сказал Александр Обидин.

Руководитель медучреждения пояснил, что зарплата заявивших об увольнении медсестер в настоящий момент составляет 32-35 тысяч рублей в месяц. После введения сокращения выплат сумма уменьшится на 400-1500 рублей.

Сейчас штат больницы, в котором числятся порядка 500 медсестер, не доукомплектован тремя рабочими единицами. Если медицинские работники, написавшие заявления, не передумают, 10 сентября станет их заключительным рабочим днем.

« На данный момент ищутся другие медсестры, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию. Но мы надеемся, что до 10 сентября уговорим хотя бы большую часть остаться », — заключил главный врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Владимира вышли на митинг против оптимизации «скорой».