Главный врач Александровской районной больницы Владимирской области Александр Обидин в пятницу, 30 августа, заявил, что 12 медсестер неврологического отделения подали заявления об увольнении. По его словам, причиной всему стало сокращение стимулирующих выплат, сообщает ТАСС.
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Руководитель медучреждения пояснил, что зарплата заявивших об увольнении медсестер в настоящий момент составляет 32-35 тысяч рублей в месяц. После введения сокращения выплат сумма уменьшится на 400-1500 рублей.
Сейчас штат больницы, в котором числятся порядка 500 медсестер, не доукомплектован тремя рабочими единицами. Если медицинские работники, написавшие заявления, не передумают, 10 сентября станет их заключительным рабочим днем.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Владимира вышли на митинг против оптимизации «скорой».