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МИД России обеспокоен ростом напряженности между Грузией и Южной Осетией

, 23:21 Видео 93

Власти Тбилиси возвели на границе между странами полицейский пост.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / US Army, Boris Kavashkin, Artur Widak

В российском МИД прокомментировали ситуацию на границе между Грузией и Южной Осетией в связи со строительством поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.

«Все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади призвали стороны проявлять сдержанность в урегулировании ситуации.

27 августа власти Южной Осетии сообщили о дислоцированных в районе села Цнелис «вооруженных формированиях Грузии». За день до этого грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных.

26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, но Тбилиси отказывается признавать независимость своих бывших автономий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что признание Южной Осетии открыло путь для ее развития.

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