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  4. «Такие туфельки!» Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку

«Такие туфельки!» Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку

, 16:45 Фото 18 978

Поклонники называют юмориста «волшебником» — в его компании Примадонна с каждым днем только свежеет и хорошеет.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин обожает публиковать в Instagram фото и видео из личных архивов. Юморист любит хвастаться красавицей-супругой — Аллой Пугачевой. Поклонники удивляются — Примадонна молодеет и хорошеет с каждой новой фотографией. На очередной серии снимков певица позирует в черном полупрозрачном платье с оголенными плечами, кружевных полуперчатках и серебристых туфлях на низкой платформе.

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«Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем — гульнем», — подписал пост знаменитость.

Instagram @maxgalkinru

В апреле этого года Алла Борисовна отпраздновала юбилей — 70 лет. Фанаты пришли в полный восторг от новых снимков — на них Примадонна выглядит совсем юной девушкой. Подписчики Максима Галкина стали наперебой благодарить комика за то, что он сотворил настоящее чудо своей любовью. В комментариях к публикации отметились коллеги звездного семейства из шоу-бизнеса: Алика Смехова, Яна Рудковская и другие — все они восхитились потрясающей формой поп-дивы.

«Эх, всем так выглядеть в ее возрасте и носить такие туфельки!»

«Мне кажется, с Максимом Алла Борисовна просто расцвела, скинула свои балахоны, ну, прямо красотка!»

«Никакого пафоса — чистый кайф!»

«Алла выглядит моложе Максима»

«Алла все моложе и моложе! Волшебник Максим! Все благодаря любви!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева и Вайкуле записали пародию на «благословение» Лободы.

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