  1. Пятый канал
  4. Пять россиянок вышли в финал ЧЕ по боксу в Испании

Пять россиянок вышли в финал ЧЕ по боксу в Испании

, 4:01 26

Поединки за выход в финал прошли накануне в Мадриде.

Фото : www.globallookpress.com / imago sportfotodienst

Пять спортсменок из России вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который сейчас проходит в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

Полуфинальные бои состоялись в Мадриде в пятницу, 30 августа. В финале от России выступят: Елена Савельева, Карина Тазабекова, Юлия Чумгалакова, Дарима Сандакова и Зенфира Магомедалиева.

Бронзовые медали чемпионата получили россиянки — Анастасия Шамонова, Орнелла Хетеева и Анна Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боксер Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после победы над Ярдом. А в субботу, 31 августа, все поклонники прильнут к экранам. В рамках боксерского шоу в Лондоне состоится бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Читайте также

+18° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

5:14
«Горящие глаза и натянутые колготки!» Ирина Шейк прогулялась без юбки
4:57
США намерены отменить «безвиз» для граждан России на Гуам
4:32
«Измена — маленькая смерть!»: Дарья Повереннова о неверности и полигамии
4:16
«Худышка с шикарным бюстом!» Пегову вынудили раскрыть секрет стройности
4:01
Пять россиянок вышли в финал ЧЕ по боксу в Испании
3:41
«Беременность — худшее в моей жизни!» Ким Кардашьян больше не хочет детей

Сейчас читают

«Такие туфельки!» Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!
«Муж планирует устроить мне ДТП»: Найдено письмо принцессы Дианы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги