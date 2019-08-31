Пять россиянок вышли в финал ЧЕ по боксу в Испании

Пять спортсменок из России вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который сейчас проходит в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

Полуфинальные бои состоялись в Мадриде в пятницу, 30 августа. В финале от России выступят: Елена Савельева, Карина Тазабекова, Юлия Чумгалакова, Дарима Сандакова и Зенфира Магомедалиева.

Бронзовые медали чемпионата получили россиянки — Анастасия Шамонова, Орнелла Хетеева и Анна Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боксер Ковалев получил звание заслуженного мастера спорта после победы над Ярдом. А в субботу, 31 августа, все поклонники прильнут к экранам. В рамках боксерского шоу в Лондоне состоится бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.